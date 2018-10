Deel dit artikel:













Zo probeert de provincie ons op de fiets te krijgen Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Nederland is een fietsgek landje en in de provincie Noord-Holland is dat niet anders. Zo steunt de provincie experimenten met het deelgebruik van fietsen zoals bij het busstation in Huizen. Hier kun je voor een habbekrats een fiets huren. Ook nemen we een kijkje bij de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, de Liniebrug.

Met de aanleg van de Liniebrug is Noord-Holland weer verbonden met Utrecht. Dat ondervinden ook de wielrenners die we tegenkomen. "Het is een leuke verbinding vanuit Maarssen. Via de brug kun je zo door naar Amsterdam." Door de brug is Fort Nigtevecht ook weer verbonden met het dorp, zegt de directeur van het fort, Marian van Weert. "Sinds de aanleg van de brug hebben we een dubbel aantal bezoekers bij het fort." Niet alleen de fietsinfrastructuur is belangrijk, een stalen ros zelf mag ook niet ontbreken. Bij busstation Huizen wordt er inmiddels, ondanks een stroef begin, flink gedeeld met fietsen. Bekijk hierboven het item dat NH Nieuws maakte over hoe de provincie ons op de fiets probeert te krijgen. Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Smart mobility en infrastructuur'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over dit thema.