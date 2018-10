Verdriet en ongeloof bij Heemskerkse duivenmelker (87): "Alle duiven zijn doodgemaakt"

HEEMSKERK - Het is een waar slachtveld in de achtertuin van duivenmelker Philemon van Goethem (87). Tot groot verdriet trof de Heemskerker gisteren al zijn duiven dood aan. "Ik heb niets meer, allemaal gedood door een marter."

Van Goethem is er stuk van. In drie verblijven zijn totaal 80 duiven doodgemaakt. De sier- en postduiven werden stuk voor stuk gegrepen. "Die marter is binnengedrongen via het hek aan de voorkant", vertelt hij NH Nieuws. "De duiven hebben geen kans te ontsnappen. Ze pakken ze en bijten ze in de nek. Dan zuigen ze de duiven leeg en pakken de volgende", aldus de Heemskerker over de werkwijze van het roofdier.

De marter is in Nederland een beschermd diersoort. Tot ergernis van Van Goethem: "Kijk maar: dit is toch niet normaal? Die beschermde status moeten ze er direct vanaf halen." Ook wijst hij op dode kippen elders in de straat. "Bij drie anderen buren was het eerder al raak, allemaal in een straal van 100 meter."

Vastberaden

Hoewel hij geen duif meer heeft, is hij vastberaden de hobby weer op te bouwen. "Ik heb wel een jaar of drie nodig om weer mee te kunnen doen", zegt hij. "Ik wil 115 jaar oud worden. Dus tijd genoeg!"