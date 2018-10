De elektrische bus is geruisloos, lekker rustig én goed voor het milieu

ALKMAAR - Op dit moment rijden er al 21 elektrische bussen door Noord-Holland Noord, maar aan het eind van dit jaar komen daar nog 63 elektrische zero-emissie bussen bij. Wij rijden in Alkmaar mee in de bus van Antoinette Vermeulen. Wat vinden de passagiers van een rit met de elektrische bus?

Stil. Lekker rustig. Minder lawaai. Vooral de geruisloosheid vinden de passagiers prettig aan de elektrische bus.

En het milieu? Dat vinden ze ook belangrijk, ja. Buschauffeuse Antoinette Vermeulen is in ieder geval blij met de elektrische bus: "Het rijdt lekker rustig." Wel is de bus voorzien van een speciale bel om het andere verkeer te waarschuwen en daarmee ongelukken te voorkomen. Je hoort 'm niet aankomen namelijk.

Bekijk hierboven het item dat NH Nieuws maakte over de elektrische bus in Alkmaar.

Jouw Noord-Holland

