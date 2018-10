Deel dit artikel:













Hennepkwekerij ontdekt in voormalig Italiaans restaurant Bussum Foto: De wietplanten op de foto zijn niet van de aangetroffen kwekerij. Foto: ANP XTRA / Robin van Lonkhuijsen

BUSSUM - In het voormalige Italiaanse restaurant La Passione di Basilicata aan de Poststraat in Bussum is een hennepkwekerij ontdekt. In de kelder van het pand stonden 220 wietplanten. De politie heeft de kwekerij geruimd.

Er is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek en aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het pand is door de burgemeester van de gemeente Gooise Meren voor drie maanden gesloten vanwege het zogeheten 'Damoclesbeleid'. De hennepkwekerij werd vorige maand al ontdekt, maar wordt nu pas bekend.