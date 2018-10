De Blauwe Golf: nooit meer wachten met de boot voor een brug

NOORD-HOLLAND - De groene golf is inmiddels een bekend fenomeen op de weg. Op het water bestond zoiets nog niet, tot nu: de Blauwe Golf. Dit moet zorgen voor een goede doorstroming op het water, maar hoe werkt dit systeem?

Onze provincie is rijk aan water, met ongeveer 250 kilometer bevaarbaar water en 285 bruggen. Een goede doorstroming op het water is dus belangrijk.

Schipper Auke Bender legt de Blauwe Golf uit: "Via een app moet je de route inplannen die je van plan bent om te gaan varen, met een gemiddelde vaarsnelheid van bijvoorbeeld 7 km p/u." Deze informatie wordt uitgewisseld met brugwachters. "En dan staan alle bruggen keurig voor je open en hoef je nauwelijks te wachten", zegt Bender.

De komende tijd worden 90 extra bruggen aangesloten op de Blauwe Golf. Want hoe meer gebruikers er zijn, des te beter het systeem gaat werken.

Bekijk hierboven het item dat NH Nieuws in samenwerking met de provincie maakte over de Blauwe Golf.

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Smart mobility en infrastructuur'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over dit thema.