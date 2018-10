Luxe auto's doelwit inbraken in Bloemendaal

AERDENHOUT - Vooral BMW's zijn volgens de politie steeds vaker het doelwit van een inbraak. Via een gat in het dak weten dieven het navigatiesysteem en de airbags te stelen. Ook burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal waarschuwt voor de inbraken.

De politie meldt dat vannacht bij drie BMW's is ingebroken in Aerdenhout. De inbraken vonden volgens de politie alle drie plaats op het woonerf van de eigenaren van de auto's.

Een woordvoerder laat weten dat het voor agenten lastig is om de inbrekers te pakken: "Om mensen aan te houden moeten wij ze op heterdaad betrappen." Om toch in te kunnen grijpen is de politie dus afhankelijk van buurtbewoners die goed opletten."We zien vaak dat de dieven 's avonds toeslaan en overdag al de buurt verkennen op waardevolle goederen."

De Burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest, moedigt op facebook mensen aan om extra goed op te letten: "Om het alarmsysteem van de auto ‘te ontwijken’ is de nieuwste trend dat er een gat in het dak van luxewagens wordt geknipt waarna door het gat navigatiesystemen en airbags worden gestolen." "Constateert u dergelijke praktijken? Bel onmiddellijk 112!"