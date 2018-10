Onzekere tijden cliënten GGZ-werkplaats: 'Als ik stress krijg, kan ik weer opgenomen worden'

HILVERSUM - Het zijn onzekere tijden voor de cliënten van de GGZ-werkplaats Wespp in Hilversum, omdat per 1 januari sluiting dreigt. Dat geldt ook voor Martijn en André. Ze maken de mooiste dingen van hout.

Martijn Ruis heeft een achtergrond als timmerman en is helemaal in zijn element in de GGZ-werkplaats Wespp in Hilversum. "Ik kan hier mijn vakkennis delen en er is geen stress. Voor een klant zeggen we nooit een exacte datum wanneer iets af is." Ze bedenken en ontwerpen ook zelf meubelen zoals krukjes van hout van sinaasappelkistjes.

De cliënten die allemaal een psychiatrisch verleden hebben, maken én verkopen onder meer vogelshuisjes, repareren houten meubelen van klanten en plaatsen hekwerken. Voor André Doesburg werkt het therapeutisch. "Het is fijn voor mij om onder de mensen te zijn. Dat ik toch die sociale ontspanning kan hebben, die ik nodig heb." De werkplaats doet niet onder voor een professioneel timmerbedrijf en is voorzien van alle benodigde gereedschappen en machines.

Bezetting

Stress hebben ze op dit moment op de werkplaats wel, omdat de locatie per 1 januari sluit. De SP bezette daarom twee weken geleden tijdelijk het pand en er was ook een gesprek tussen de medewerkers en deelnemers van het Wespp en raadsleden.



Dat lijkt ook in het raadshuis te zijn doorgedrongen. Wethouder Angela Pelsink heeft laten weten met andere organisaties in gesprek te gaan om te kijken of de toch al aanwezige faciliteiten op de GGZ-locatie ook na 1 januari gebruikt kunnen blijven.



Opname door stress

Wellicht is er een sprankje hoop voor Martijn en zijn collega's. Dat zijn er de laatste tijd wel minder geworden. "Velen komen niet meer vanwege de eigen bijdrage", zegt Martijn. Hij betaalt elke maand om te mogen werken in de werkplaats, omdat het gezien wordt als bijdrage aan je eigen zorg. Dat betekent voor de één enkele tientjes en voor de andere honderden euro's per maand.

Martijn denkt niet aan stoppen en hoopt dat dat ook niet noodzakelijk is, want een gewone baan is geen optie. Hij haalt veel plezier en voldoening uit het werk. "Door stress kan het gebeuren dat ik moet worden opgenomen. Door hier te werken heb ik ook een goede daginvulling en het zorgt dat je niet achter de geraniums zit."