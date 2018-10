Deel dit artikel:













Doe mee aan het NH Nieuws Panel Sinterklaasonderzoek: wel of geen zwarte piet Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Wel of geen zwarte piet. Het is een discussie die jaarlijks gevoerd wordt. En hoe vier je Sinterklaas? We zijn benieuwd naar jullie mening, dus doe mee aan het NH Nieuws Panel Sinterklaasonderzoek.

Op 17 november vaart Sinterklaas de Zaanse Schans op voor de landelijke intocht. Noord-Holland is daarmee even het middelpunt van dit landelijke kinderfeest. Het leidt ook weer tot de nodige discussies. Praat mee, en word lid van het NH Nieuws Panel . Je wordt dan één keer per maand vrijblijvend uitgenodigd om mee te doen aan onze onderzoeken. De enquête kan worden ingevuld tot en met maandag 22 oktober.



Disclaimer

Je gegevens en antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld. De uitkomsten zijn alleen bedoeld voor het onderzoek en worden gepubliceerd via onze kanalen. We publiceren alleen totalen en niet de antwoorden per deelnemer om de anonimiteit te waarborgen. Je kunt wel toestemming geven, zodat we uw antwoorden mogen gebruiken in onze publicatie (laatste vragen). Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met externe partijen. Als je er genoeg van hebt, meld je je weer af. Dat kan door een mail te sturen naar panel@nhnieuws.nl