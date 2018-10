Deel dit artikel:













Boeren Hollands Kroon willen ook 'vreemd' personeel huisvesten: "Om uit de kosten te komen" Foto: NH Nieuws

BREEZAND - Boeren in Hollands Kroon willen soepelere regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten op eigen terrein. En die huisvesting is hard nodig, want er komen steeds meer (Poolse) arbeidsmigranten naar de regio, maar de beschikbare woonruimte is verre van voldoende om iedereen te huisvesten. "Starre regels weerhouden bedrijven om te investeren in huisvesting."

De gemeente Hollands Kroon staat nu nog alleen toe dat boeren hun eigen personeel onderdak bieden, terwijl veel boeren ook personeel van andere bedrijven willen huisvesten. Toch zien ze daar door starre regels en hoge kosten nu nog vaak van af. Als ze ook personeel van andere bedrijven mogen huisvesten, ledigen ze enerzijds de woningnood, en verdienen ze anderzijds hun investering woonruimte sneller terug. Landbouworganisatie LTO maakt zich grote zorgen. Matthé van Lierop: "We komen enkele duizenden slaapplaatsen tekort." Hij legt uit dat er bedrijven zijn die hun personeel op eigen terrein huisvesten, maar dat gebeurt alleen tijdens de oogst en het planten van de gewassen, de rest van het jaar staan de kamers leeg. Terwijl ze juist in de rustige periodes ook personeel van andere bedrijven onderdak kunnen bieden. Verhuren

Het bloembollenbedrijf van Esther Huijg in Breezand heeft de koelcellen en een deel van het oude woonhuis verbouwd. "Arbeidsbureaus stellen vaak de voorwaarde dat we alleen arbeidskrachten krijgen als we ook voor huisvesting kunnen zorgen." Om uit de kosten te komen, wil Huijg ook kunnen verhuren aan werknemers van andere bedrijven. Zo ver is de gemeente Hollands Kroon nog niet. Wethouder Theo Meskers wil duidelijke afspraken over de inrichting van huisvesting op bedrijven: "We staan open voor gezamenlijk gebruik van logies op bedrijven, maar het is voor ons een nachtmerrie als we bijvoorbeeld bij brand niet weten hoeveel en waar mensen zijn ondergebracht."