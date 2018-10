Volg zondag de TCS Amsterdam Marathon live bij NH Nieuws!

AMSTERDAM - De TCS Amsterdam Marathon wordt komende zondag weer afgelegd en NH Nieuws is er live bij!

De start en finish van de 42.195 meterloop is in het Olympisch Stadion en wij zenden de marathon in samenwerking met AT5 live uit vanaf 9.10 uur op NHnieuws.nl en in onze app.

Niet alleen is de hardloopwedstrijd rechtstreeks te zien bij ons, ook proeven wij de sfeer langs het parcours. Dit is live te volgen op ons Instagramaccount (@nhnieuws).