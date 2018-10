Steven de Jongh ontslagen uit ziekenhuis Girona

De in Grootschermer opgegroeide De Jongh ging maandagochtend in de buurt van Girona een ritje gaan maken op zijn racefiets, maar was aan het einde de ochtend onbereikbaar. Zijn vrouw schakelde daarop de politie in, die hem na enige tijd buiten bewustzijn vond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij weer bij bewustzijn kwam. Hij kan zich niets herinneren van het ongeluk.

De Spaanse politie onderzoekt nog wat er precies met De Jongh is gebeurd en of hij mogelijk is aangereden. Op de plek waar hij werd gevonden werden wel remsporen aangetroffen. Volgens correspondent Edwin Winkels van de NOS waren de wegen in het gebied nat door de hevige regenval vanwege orkaan Leslie.

Lees ook: Geen blijvende schade voor oud-wielrenner Steven de Jongh na val in ravijn

"Steven is nog behoorlijk van slag van wat er is gebeurd en is overdonderd door alle reacties die hij heeft gekregen. Hij dankt iedereen voor alle berichtjes en de steun", aldus Trek-Segafredo.