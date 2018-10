Haarlemse bieb ontruimd na vrijkomen asbest

HAARLEM - Haarlemse boekenwurmen die op dinsdagmiddag steevast een nieuwe lading boeken uitzoeken bij de bibliotheek in het Haarlemse centrum komen vandaag van een koude kermis thuis. Omdat er bij het pand asbest is vrijgekomen, is de bieb voor onbepaalde tijd dicht.

Dat meldt de bibliotheek in een bericht op haar website. "Door bouwwerkzaamheden is het nodig dat we onverwacht hebben moeten sluiten voor bezoekers", schrijft de bibliotheek op haar website.

Lees ook: Asbest vrijgekomen bij project Noordzeekanaal in IJmuiden

De asbest is eerder vandaag vrijgekomen tijdens boorwerkzaamheden bij de hoofdingang, zo blijkt uit het bericht. Onduidelijk is of het asbest alleen buiten of ook in het pand is terechtgekomen.

Onmiddellijk nadat een expert had vastgesteld dat de kankerverwekkende stof was vrijgekomen, is overgegaan tot ontruiming van het gebouw. Inmiddels is het gebouw gesloten, wat vooralsnog ook morgen het geval zal zijn.