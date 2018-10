CDA Enkhuizen wil cameratoezicht op station

Dat meldt. Volgens het raadslid zou er veel drugs worden gedeald en wordt er veel rondgehangen, waardoor veel Enkhuizers zich onveilig voelen. Een zorgelijke ontwikkeling volgens het CDA.In vragen aan het college van burgemeester en wethouders roept de Van Galen op om in gesprek te gaan met betrokken partijen. Verder wordt gevraagd of de gemeente bereid is zelf ook meer maatregelen te nemen zoals camerabewaking, extra politiesurveillances en ook de boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) in te zetten om het stationsgebied meer in de gaten te houden.