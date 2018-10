Van Boekel leidt Heerenveen - Ajax, Blom FC Utrecht - AZ

ZEIST - Pol van Boekel leidt zaterdag de uitwedstrijd van Ajax bij sc Heerenveen. Kevin Blom is de scheidsrechter bij FC Utecht - AZ. Ook de scheidsrechters voor de duels in de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend.

sc Heerenveen - Ajax

Bij sc Heerenveen - Ajax krijgt Van Boekel langs de lijnen assistentie van Roy de Nas en Frank Jansen. De vierde official is Edwin de Graaf. Jeroen Manschot is de VAR.

De wedstrijd in Heerenveen begint zaterdagavond om 20.45 uur.

FC Utrecht - AZ

Op diezelfde tijd start in stadion Galgenwaard in Utrecht de wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ. Kevin Blom wordt daar langs de lijnen geassisteerd door Charl Schaap en Joost van Zuilen. Alex Bos is de vierde official en Martin van den Kerkhof is de VAR.

De wedstrijd van AZ is live te volgen op onze Facebookpagina, op de site en de app.

Keuken Kampioen Divisie

Bij de vrijdagavondwedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie staat het duel tussen Jong Ajax en RKC Waalwijk onder leiding van scheidsrechter Laurens Gerrets. Jordy Vermeire is de scheidsrechter bij FC Dordrecht tegen Jong AZ.

De thuiswedstrijd van Telstar, dat NEC op bezoek krijgt, wordt gefloten door Stan Teuben en FC Eindhoven tegen FC Volendam staat onder leiding van Luca Cantineau.

De wedstrijden Telstar en FC Volendam zijn live te volgen op de radio in NH Sport.