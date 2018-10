Deel dit artikel:













Uitslaande brand in woning Wormerveer onder controle Foto: Inter Visual Studio/Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio/Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

WORMERVEER - In het dak van een woning aan de Marktstraat in Wormerveer heeft vanmiddag korte tijd een felle brand gewoed. De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle.

Mensen in de omgeving werden opgeroepen om uit de buurt van de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Niemand raakte bij de brand gewond. Door de brand is het dak beschadigd geraakt. Volgens de brandweer is de brand ontstaan tijdens werkzaamheden in het huis. ? Whatsapp ons!

