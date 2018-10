Deel dit artikel:













Volleybalsters treffen Servië in halve finale na verlies van China

NAGOYA - De volleybalvrouwen zijn als tweede geëindigd in de poule bij de Final Six van het WK in Japan. Olympisch kampioen China was met 1-3 te sterk (25-23, 13-25, 18-25, 17-25). De Nederlandse vrouwen haalden tegen olympisch kampioen China niet het hoge niveau van gisteren tegen regerend wereldkampioen USA, de ploeg die werd uitgeschakeld. Vrijdag speelt Oranje in de halve finale tegen Servië.

Hoewel beide ploegen al geplaatst waren voor de halve finale wilden ze wel winnen. In de andere poule eindigde het sterker geachte Servië namelijk als eerste en Italië als tweede. De winnaar van het duel zou dus Servië ontlopen. Set nipt gewonnen

De Nederlandse vrouwen kwamen in de eerste set een paar keer twee punten voor, maar verspeelden die voorsprong vervolgens weer. Toch trok de ploeg op het belangrijkste moment de set met 25-23 naar zich toe. Grote servicedruk China

In de tweede en derde set had Oranje geen antwoord op de servicedruk van China. Daardoor kwam de ploeg vaak niet toe aan een goede pass en dus ook niet aan een goede spike. Het gevolg was dat de sets met 13-25 en 18-25 naar China gingen. China te sterk

Nederland moest proberen de vierde set te winnen om nog kans te houden op de eerste plaats in de poule. De ploeg nam aanvankelijk een voorsprong, maar van 8-7 werd het 8-12. Oranje kwam weer terug tot 13-13, maar daarna liep de lange Chinese ploeg weer uit naar 14-21 en de uiteindelijke 17-25 setstand, waarmee de ploeg van coach Jamie Morrison met 3-1 verloor. Vrijdag halve finale

De ploegen reizen de komende dagen van Nagoya naar Yokohama, waar de halve finales en de finale worden gespeeld. De halve finales staan voor vrijdag op het programma. Nederland speelt in de eerste halve finale, om 6.40 uur Nederlandse tijd, tegen Servië.