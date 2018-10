Biologiestudente ontdekt nieuwe diersoort op Texel: "Een hele dikke!"

TEXEL - Dat ondiepe wateren ook diepe gronden kunnen hebben, bewijst de ontdekking van biologiestudente Mei Nelissen. De 21-jarige stagiaire van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel heeft namelijk in het ondiepe water rond Texel een nieuwe diersoort ontdekt. "Een hele dikke!"

Op de zeebodem overal ter wereld leven miljoenen copepoden: eenogige kreeftjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van deze kreeftjes waren er ongeveer dertienduizend soorten bekend, maar dankzij de vondst van Mei Nelissen is daar weer ééntje bijgekomen.

Lees ook: Zeldzame bultrug-walvis opnieuw gespot in Noordzee

Voor haar stage doet Nelissen onderzoek op Texel naar het leven in de zee. Tussen een emmertje vol met mosselen zat daar ineens het onontdekte beestje. "Je vindt vrij veel copepoden", vertelt de stagiair aan NH Nieuws. "Je moet echt haartjes tellen om te kijken of het een nieuwe soort is."

Inwendige eitjes

Toen Mei ineens een soort vond met eieren in zijn lichaam - eenogige kreeftjes hadden tot nu toe enkel eieren buiten het lichaam- ging haar hart sneller kloppen. Ze had een nieuwe soort copepoden ontdekt. "Een hele dikke!", lacht de studente. "Dit is wel heel bijzonder."

Tekst gaat verder onder foto:



Haar stagebegeleidster Sabine Gollner viel achterover in haar stoel toen ze met het nieuws kwam. Zij bevestigde dat deze soort, met inwendige eitjes, heel uniek is in de rijke wereld van de copepoden. Vooral omdat er in de diepzee regelmatig nieuwe soorten worden ontdekt, maar zo dichtbij huis is een verrassing. "Waar je gewoon met je voetjes in het water staat."

McNuggypod

Het kan zijn dat Mei niet alleen een nieuwe soort heeft ontdekt, maar een hele familie. Voor de stagiair is haar biologie-carrière daarom nu al geslaagd. "Ik kan stoppen!", vertelt ze gekscherend aan NH Nieuws.

Alleen moet het beestje nog wel een naam krijgen. Dat is nog lastig. "De vondst doen is makkelijker dan het de boeken in krijgen", vertelt de studente. Maar welke naam hij ook krijgt, Mei heeft het kleine, fatsige diertje al omgedoopt tot McNuggypod.