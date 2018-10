Deel dit artikel:













Waar is de al maanden verdwenen Churisan Allen? Foto: www.politie.nl

AMSTERDAM - De 45-jarige Churisan Allen is al maanden spoorloos verdwenen, daarom vraagt de politie vanavond in het programma Opsporing Verzocht aandacht voor zijn vermissing. De man uit Nieuwegein werd op 10 april voor het laatst gezien in Amsterdam en is sindsdien verdwenen.

Hoewel de politie niet uitsluit dat Allen vrijwillig is vertrokken, leeft bij de recherche ook het vermoeden dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Daarom roept de politie vanavond getuigen op, hun informatie te delen met de politie. Churisan Allen is voor het laatst gezien in Amsterdam in een witte Volkswagen Golf BlueMotion met kenteken 35-TXZ-9. Ook van deze auto is sinds dinsdag 10 april niets meer vernomen. Signalement

De vermiste Allen heeft een donkere huidskleur en kort zwart krullend haar. Hij is tenger gebouwd, ongeveer 1.90 meter lang en heeft een opvallend 'spleetje' op zijn kin. Op de dag van de verdwijning droeg hij een donkerkleurig joggingspak. In verband met een oefeninterland is de uitzending van Opsporing Verzocht van vanavond verplaatst naar NPO 3 om 22.10 uur. Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Tippen kan ook via dit formulier.