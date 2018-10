Postcode Loterij bouwt het duurzaamste verbouwde kantoor van Nederland

AMSTERDAM - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft het duurzaamste kantoor van Nederland? De Postcode Loterij verhuist naar de Amsterdamse Zuidas en claimt het duurzaamste verbouwde kantoor van Nederland te hebben.

Zuinig omspringen met energie is ook voor bedrijven inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Er valt geld mee te verdienen en het is goed voor je imago. De Goede Doelen Loterijen betrekken binnenkort een nieuw kantoor op de Amsterdamse Zuidas. Een traditioneel en saai gebouw is na een ingrijpende verbouwing veranderd in een energiezuinig en mensvriendelijk gebouw.

Wie van de drie

De Zuidas lijkt inmiddels op een showroom van duurzame kantoren. 'The Edge' was in 2014 het duurzaamste kantoor ter wereld. Het hangt vol met 30.000 sensoren waardoor er geen druppel energie verspild wordt. En Circl van ABN AMRO moet het vooral hebben van hergebruik van bouwmaterialen.

Het nieuwe kantoor van de Postcode Loterij heeft natuurlijk zonnepanelen, warmtekoude opslag, vangt regenwater op, zuinige ledverlichting en organisch isolatiemateriaal. Maar het is vooral het duurzaamste verbouwde kantoor van Nederland omdat een bestaand kantoorpand NIET gesloopt is. Daarmee scoor je veel punten bij BREEAM, het duurzaamheidscertificaat voor de bouw.

"Geen cent minder"

De Goede Doelen Loterijen (Postcode Loterij) heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. "De wereld beter maken, is ons motto en dat wilden we ook voor ons nieuwe pand", aldus projectleider Esther Wubben. "Het kantoor is gebouwd zonder dat er een cent minder naar de goede doelen is gegaan."

Vrachtwagens

Circulair adviseur Andre Dröge is enthousiast over het nieuwe kantoorgebouw. "Het gebouw is goed bereikbaar met openbaar vervoer en het is mooi dat werknemers zelf een raam open kunnen zetten". De grootste verdienste blijft dat er gebruik is gemaakt van een bestaand leegstaand gebouw. "Denk maar eens aan alle vrachtwagens die niet door Amsterdam gereden hebben, dat is een enorme besparing geweest".