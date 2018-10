Deel dit artikel:













Fotograaf Eddy Posthuma de Boer: "Je moet je werk blijven doen, de tranen komen later wel" Foto: Robert Jan de Boer /NH

AMSTERDAM - Fotograaf Eddy Posthuma de Boer reisde voor zijn werk zestig jaar lang over de hele wereld. "Dan kom je vaak in gebieden waar het niet pluis is."

Biografie



Naam: Eddy Posthuma de Boer



Geboren: 30 mei 1931



Beroep: fotograaf



Erelijst: LOF-prijs (1972), Kees Scherer Prijs (1997) "Het journalistiek lot is interessant hoor", vertelt Posthuma de Boer. "Als een hoofdredacteur belde en vroeg: 'Kun jij dinsdag naar Peru gaan?', dan ging ik op dinsdag naar Peru. Zo werkte dat." Door zijn werk kwam de fotograaf regelmatig in gebieden terecht waar het niet zo veilig was. "Wat je dan allemaal moet fotograferen." Ellende

Zo was Posthuma de Boer in Bagdad op het moment dat Saddam Hoessein daar nog aan de macht was. "Toen ging ik in het kielzog van het Rode Kruis mee, om daar in de ziekenhuizen de kinderen te fotograferen. Mijn god, wat een ellende was dat." Lees ook: Jan Sierhuis: "Alle schilderijen op mijn atelier zijn top" Toch lukte het de fotograaf aardig om op zulke momenten zijn emoties uit te schakelen. "Je moet je werk blijven doen. De tranen komen later wel, terug in Amsterdam", zegt hij. "Dan moet je je vrouw en kinderen uit gaan leggen wat je gezien hebt. Dat valt niet mee soms." Kijk hier voor meer iconen.