De Peiling: 'Elektrisch rijden over vijf jaar even duur als benzine'

NOORD-HOLLAND - We moeten massaal aan de elektrische auto, vindt het kabinet. Maar hoe? De goedkoopste elektrische auto is nog altijd twee keer zo duur als een brandstofauto. Wat zou jou over de streep trekken om elektrisch te gaan rijden?

Allemaal elektrisch

In 2030 moeten er bijna drie miljoen elektrische auto’s in Nederland rijden, vindt het kabinet. Nu zijn dat er slechts enkele tienduizenden. De brancheorganisatie Bovag ziet dat niet snel gebeuren. Er worden zo’n 430.000 nieuwe auto’s per jaar verkocht, vrijwel allemaal benzine of dieselauto's. Om de doelstellingen van het kabinet te halen zou over een paar jaar iedere nieuwe auto een elektrische moeten zijn.

6000 euro bonus

"Elektrische auto’s zijn te duur," zegt Tom Huyskens van Bovag in het Algemeen Dagblad. "De prijs daalt alleen als de aantallen die de fabrikanten bouwen stijgen. De vraag in Nederland alleen is daar te klein voor. Dus we moeten het doen met het stimuleren van elektrisch rijden. We hebben berekend dat je met een aanschafsubsidie van 6000 euro per auto heel ver komt.’’

Benzine en diesel extra belasten

De Vereniging Elektrisch Rijden wil de belasting op diesel- en benzineauto’s verhogen om daarmee de aankoopsubsidie voor particulieren te kunnen betalen. Verder zou de reiskostenvergoeding voor elektrische rijders omhoog moeten van 19 naar 25 cent. En laden van elektrische auto’s moet goedkoper worden.

Net zo duur al benzine

Elektrisch rijden moet goedkoper, zegt ook hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft. Hij denkt dat rond 2024 elektrisch rijden even duur is als rijden op benzine. Vooral de batterijen maken elektrische auto's duurder, maar "De prijzen van batterijpakketten dalen met 15 procent per jaar", zegt Van Wee. De aanschaf van een elektrische auto is ook in 2024 nog duurder, maar het onderhoud en de ‘brandstofkosten’ zijn veel goedkoper dan bij een benzineauto.

Wegenbelasting

Het kabinet moet de stimuleringsmaatregelen nog uitwerken. Duidelijk is al wel dat de vrijstelling van wegenbelasting voor elektrische auto’s blijft. Ook moet nog bekeken worden hoe al die miljoenen elektrische auto’s opgeladen moeten worden. In 2030 zouden er 1,8 miljoen publieke laadpalen moeten zijn. Het huidige elektriciteitsnet kan dat niet aan.

Wat vind jij?

Zou het iets voor jou zijn, elektrisch autorijden? Is daarbij de prijs doorslaggevend of denk je meer aan het milieu, of lange oplaadtijden? We horen het graag van je!

