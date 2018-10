Deel dit artikel:













Zangeres Pink komt naar Amsterdam Foto: ANP

AMSTERDAM - Zangeres Pink (of P!nk) komt volgend jaar naar Amsterdam voor een show in de Johan Cruijff Arena. Het concert is onderdeel van haar Beautiful Trauma World Tour en is op zondag 16 juni 2019.

Er gingen al een poosje geruchten dat Pink op die dag een concert zou gaan geven in ons land. Vandaag bevestigt Ticketmaster het concert van de Amerikaanse popzangeres. De officiële kaartverkoop start op vrijdag 26 oktober om 10.00 uur. Fans die graag eerder een kaartje willen kopen, kunnen dat doen tijdens presales op 23 en 25 oktober. 💬 Whatsapp ons!

