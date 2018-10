OM eist cel en taakstraf voor minderjarige overvallers uit 't Gooi

NOORD-HOLLAND - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren ruim vijf maanden cel en een taakstraf geëist tegen de twee jongens die betrokken zouden zijn bij een reeks woningovervallen en diefstallen in 't Gooi. De twee zouden onderdeel zijn van een een grotere inbraakbende.

Voor de 17-jarige R. K. is 200 uur werkstraf en 163 dagen cel geëist met een proeftijd van twee jaar. Als het aan het parket ligt moet zijn medeverdachte, de 18-jarige D. S., een werkstraf van 240 uur uitvoeren en 183 dagen de gevangenis in. Ook voor hem geldt een proeftijd van twee jaar.

Zeer gewelddadige overval

Vandaag horen twee oudere verdachten, de 19-jarige M. K. en de 20-jarige Y. B., de eis van het OM. Hen wordt ook verweten lid te zijn van een criminele organisatie. Alle vier de jongens zouden betrokken zijn geweest bij een reeks woningovervallen en diefstallen in 't Gooi. Zo ook bij een zeer gewelddadige overval in april vorig jaar in Laren. Eerder werd een 19-jarige jongen al veroordeeld voor medeplichtigheid.

Lees ook: OM eist vijf jaar cel en tbs voor gewelddadige woningoverval in Laren

Overvallers bedreigden en mishandelden vorig jaar drie inwoners van de villa aan de Sint Janstraat in Laren en gingen ervandoor met geld en andere kostbaarheden. De slachtoffers vertelden een jaar na dato in hun slachtofferverklaringen nog elke dag last te hebben van de traumatiserende gebeurtenis.