Grote uitslaande brand in woning in Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) In een woning aan de Eerste Leeghwaterstraat in Amsterdam is vanochtend brand uitgebroken. Het pand bevindt zich in de Czaar Peterbuurt.

Dat gebeurde rond 10.45 uur. Op een video van een omstander is te zien dat de vlammen uit het raam van de woning slaan. De brandweer is inmiddels ter plaatse en is begonnen met blussen. Rond 11.15 uur zette de brandweer extra brandweerwagens in en werd er opgeschaald naar 'grote brand'. Volgens de brandweer woedt de brand op meerdere verdiepingen. Of er iemand gewond is geraakt is nog onduidelijk. Er is een ambulance opgeroepen, maar mogelijk is dat uit voorzorg. Update 12.00 uur:

De brandweer meldt dat de brand onder controle is. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.