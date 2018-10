Man aangehouden in Alkmaar die 16.500 euro moet betalen

ALKMAAR - De politie heeft vannacht bij een controle in Alkmaar een man aangehouden die nog een fiks geldbedrag open had staan.

Tijdens een surveillance zagen de agenten een bestelbus langs de weg staan. Toen de politie in gesprek ging met de man in de auto om zijn gegevens te controleren, bleek dat hij verzaakt had om een schadevergoeding te betalen die door de rechter was opgelegd. Dit bedrag was opgelopen tot 16.500 euro.

De man is door de politie aangehouden, omdat hij het bedrag nog niet betaald had.