Een virtuele supermarkt voor diabetici

AMSTERDAM - Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam gaan een virtuele supermarkt ontwikkelen, speciaal voor mensen met diabetes type 2. Met deze toepassing kunnen gebruikers zichzelf trainen om verleidingen beter te weerstaan en zo gezondere keuzes te maken.

In een supermarkt is dat vaak moeilijk. Al winkelend wordt de consument verleid door de lekkere dingen die worden aangeboden, maar ook door het hongergevoel dat er op dat moment misschien is. Voor volwassenen met diabetes is dit extra lastig.

Schadelijke impact

Ongezonde keuzes hebben bij hen een nog grotere schadelijke impact op de gezondheid en zij zijn gevoeliger voor ongezonde prikkels in supermarkten. In deze virtuele supermarkt kunnen mensen levensecht maar in een virtual-realityomgeving boodschappen doen en zichzelf trainen in het maken van gezondere keuzes. Uiteindelijk moet de virtuele supermarkt voor diabetici als app worden aangeboden

Het project wordt gefinancierd door het Diabetes Fonds en ZonMw in het kader van Diabetes Doorbraakprojecten.