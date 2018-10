Levensgevaarlijk: fietser ligt laveloos midden op N249

SCHAGEN - Brandweerlieden keken gek op toen zij gisteravond even na tien uur op de N249 ter hoogte van 't Zand een laveloze fietser aantroffen. Het bleek om een zeer beschonken man (30) uit Schagerbrug te gaan, die midden op het provinciale wegdek was beland.

De brandweerlieden waren net op oefening geweest en reden terug in de richting van de kazerne. Tot hun verbazing lag er een gewonde fietser midden op de weg. Levensgevaarlijk, want op de weg scheuren auto's met 80 kilometer per uur voorbij.

Zie ook: Onoplettende fietser knalt op voorruit van auto

De man is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij bleek onder invloed van alcohol onwel te zijn geworden.

Boetes

Het avontuur leverde de man nog wel een bezoekje op aan het politiebureau, waar hij drie boetes kreeg voor openbaar dronkenschap, fietsen op de rijbaan en rijden zonder licht.

Volgens de politie hadden de hulpdiensten hun handen vol aan de man. Hij werkte niet mee en zou zich vervelend hebben gedragen tegenover het ambulancepersoneel. Uiteindelijk is de man opgehaald door een familielid.