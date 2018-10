Ook Binnenlandse Zaken gaat samenwerken met startups

NOORD-HOLLAND - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lanceert haar eerste Startup in Residenceprogramma. Daarbij werkt het ministerie samen met startups aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Andere overheden werken al langer met Startup in Residence. Zo hebben Amsterdam en Noord-Holland al hun eigen programma. In Amsterdam bedachten startups bijvoorbeeld hoe zij de stad duurzamer kunnen maken. In december 2018 wordt bekend welke startups zich aansluiten bij het programma van Metropoolregio Amsterdam.

BZK richt zich op vier vraagstukken, waaronder oplossingen om huiseigenaren te verleiden om hun huis aardgasvrij te maken en om mensen die op korte termijn een huis nodig hebben te huisvesten.

Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops zei eerder al dat de overheid op een andere manier gaat werken. "Door te experimenteren, ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en connecties aan te gaan met nieuwe partijen. De start van het BZK Startup in Residenceprogramma past bij deze nieuwe werkwijze."

Aanbesteding

Het ministerie probeert het programma laagdrempeliger te maken door te werken met een simpelere manier van aanbesteden. Deelnemers zijn minder tijd kwijt aan de aanbestedingsprocedure en een succesvolle samenwerking kan resulteren in een opschaling. Daarvoor hoeft een startup niet nog een keer de aanbestedingsprocedure in, wat eerder wel het geval was.