Ziekenhuis in Zaandam kampt met hardnekkige resistente darmbacterie

ZAANDAM - Sinds een paar maanden worstelt het Zaans Medisch Centrum (ZMC) met een resistente darmbacterie, die bij meerdere patiënten is aangetroffen. Ondanks allerlei ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn er nieuwe dragers bij gekomen.

De bacterie is voor gezonde mensen niet gevaarlijk, maar bij kwetsbare ziekenhuispatiënten kan het bloedvergiftiging en infecties aan de lucht- en urinewegen veroorzaken. Wat het lastig maakt, is dat de zogeheten Citrobacter freundii resistent is voor veel van de normale antibiotica.

Beleid

Het Zaanse ziekenhuis kampt al sinds april met de bacterie. Sindsdien werd er een nauwgezet beleid gevoerd om een verdere uitbraak in de kiem te smoren, maar toch zijn er twee nieuwe dragers bij gekomen.

In overleg met het RIVM heeft het ZMC besloten om verder te zoeken naar maatregelen die "deze situatie definitief het hoofd bieden".