Waddengebied tot op de laatste korrel in kaart gebracht in nieuwe atlas

TEXEL - Liefhebbers van het Waddengebied kunnen vanaf donderdag hun lol niet op. Dan verschijnt namelijk de Bosatlas van de Wadden. Van verzonken dorpen tot toerisme en van zandbanken tot de inwoners: alles is in kaart gebracht.

Uitgever Peter Vroege roemt de Waddenzee als 'een bijzonder stukje Nederland'. "Het is van een ongelooflijke schoonheid", vertelt hij aan NH Radio.

Het boek, dat even groot en even dik is als een normale Bosatlas, is niet alleen bedoeld voor scholen: iedereen die affiniteit heeft met het Waddengebied kan het aanschaffen.

Verzonken dorpen

Ondanks de schoonheid van het gebied, benoemt de uitgever ook de 'spanningsvelden' van de Waddenzee uitermate interessant zijn. De stilte versus de militaire oefeningen die er worden gedaan, de donkerte versus de fel verlichte kustlijn: de Wadden is een wereld van contrasten.

Maar het meest bijzonder zijn misschien wel de verzonken dorpen. Ook die brengt de atlas in kaart. Zo lagen er vroeger ten westen van Den Helder dorpjes als Huisduinen en Westerbuurt. "Er zijn ontzettend veel dorpen verdwenen, die worden gewoon weggeslagen", verklaart Vroege de Atlantissen van de Waddenzee.

Het boek is vanaf donderdag verkrijgbaar.