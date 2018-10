Hardleerse automobilist (37) voor achtste keer opgepakt voor rijden onder invloed

DEN HELDER - Een 37-jarige man uit Den Helder lijkt de boodschap maar niet te begrijpen. Afgelopen weekend werd hij voor de achtste keer betrapt door de politie, terwijl hij onder invloed achter het stuur zat.

Agenten zagen de man zondag rijden en zetten hem aan de kant, omdat ze wisten dat hij een rijontzetting had. "Hij was al zeven keer eerder 'gepakt', terwijl hij met te veel alcohol op een auto bestuurde", aldus de politie. Daarnaast was hij al vijf keer eerder aangehouden, omdat hij reed met een ingevorderd rijbewijs.

Drugs

Dit keer bleek uit de speekseltest dat de automobilist geen alcohol, maar cocaïne had genuttigd voordat hij in zijn voertuig stapte. De auto werd in beslag genomen. "Wij gaan een verzoek bij de rechter doen om deze te vernietigen."

De veelpleger mag zich binnenkort (weer) bij de rechter melden.