Hoofddorpse Jopenkerk gesloten vanwege "tegenvallende bezoekersaantallen"

HOOFDDORP - De Hoofddorpse vestiging van 'bierhemel' de Jopenkerk sluit 1 januari voorgoed haar deuren. Aanleiding hiervoor zijn tegenvallende bezoekersaantallen en het faillissement van de pandeigenaar.

In navolging van de Jopenkerk in Haarlem opende het brouwersbedrijf in 2015 onder leiding van ondernemersechtpaar Lydian Zoetman en Michel Ordeman ook een vestiging in Hoofddorp. De horecazaak is gevestigd in de oudste kerk van de Haarlemmermeer en biedt plaats aan een restaurant, grand café en distilleerderij.

Jopen kiest voor vertrekken

Nadat pandeigenaar Hoofdvaardkerk B.V. vorig jaar failliet ging, werd de Haarlemse brouwer voor een keuze gesteld: het pand overnemen of de biezen pakken. Hoewel Ordeman aan Het Haarlems Dagblad liet weten het 'erg te betreuren', kozen ze voor vertrekken. "Het ligt uit de loop, daarom trekken we minder klanten dan in de Haarlemse Jopenkerk."

Omdat het bedrijf wél wil groeien, zijn ze nu op zoek naar een locatie in Amsterdam.

In de destilleerderij van de kerk vervaardigt Jopen op dit moment de sterke drank Gospel Spirits. De destilleerketels komen ergens anders in het bedrijf te staan, maar de stoker van het drankje gaat wel door bij Jopen.