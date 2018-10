Deel dit artikel:













Website gemeente Heemskerk niet meer bereikbaar via Google Chrome Foto: Shutterstock

HEEMSKERK - Internetbrowser Google Chrome haalt vandaag de website van de gemeente Heemskerk uit de lucht. De gemeentelijke website is één van de drieduizend pagina's die door Google 'niet veilig' is verklaard. Daarom zet de internetgigant de website in de loop van de dag op slot.

Het gaat om websites die hun verbinding beveiligen op een ouderwetse manier, meldt de NOS. De websites gebruiken allemaal certificaten, een soort keurmerk voor een veilige verbinding, die Google vanaf vandaag niet meer ondersteunt. Wie de website van de gemeente Heemskerk wil raadplegen, krijgt eerst een rood scherm te zien. Als je echt op de gemeentelijke website moet zijn, is er de mogelijkheid het rode scherm te negeren. Update:

Rond 09.00 uur meldt de gemeente Heemskerk dat de problemen zijn opgelost. De website blijft dus bereikbaar.