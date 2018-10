Kanters verslaat Poulino op Ben Bril Memorial

AMSTERDAM - Serginio Kanters heeft in een nagenoeg uitverkocht theater Carrë de hoofdpartij op de Ben Bril Memorial van Josemir Poulino gewonnen.

In de derde ronde kreeg Poulino acht tellen na een leverstoot. Die klap kwam de bokser uit Heiloo niet te boven. Hij vevolgde nog wel de wedstrijd maar een paar seconden later werd de wedstrijd beslist in het voordeel van Kanters. "Ik ben superblij. De leverstoot is een specialiteit van mij", aldus Kanters.

Poulino baalde uiteraard na afloop. "Dit is gewoon kut. Ik herstelde niet van de leverstoot. It's all in the game. Ik feliciteer hem", aldus Poulino.

Later zie je bij NH Sport een reportage over de partij van Poulino tegen Kanter.s