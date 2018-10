Hoorn nieuwsgierig naar verbouwing V&D-pand: "Was wel erg oubollig"

HOORN - Voor menig Horinees een gek gezicht: de benedenverdieping van het voormalig V&D pand op de hoek van de Grote Noord en de Nieuwsteeg staat erbij als een geraamte. Het is de laatste dag van de sloop en na vandaag kan er weer gebouwd gaan worden.

"Ik ben helemaal verbaasd", zegt een voorbijganger. Het pand is afgezet met hekken en trekt veel publiek. Omdat het gebouw midden in de winkelstraat ligt, zijn veel mensen blij met de reuring: "Ik hoop dat het wat wordt, want het was wel érg oubollig allemaal." De sloopwerkzaamheden zijn nu ruim een week aan de gang. "Eerst hebben we de luifel eraf gehaald en vervolgens al het ijzerwerk", legt Patrick Bood van Van Berkel sloopwerken uit.

Al tweeënhalf jaar staat het gebouw leeg, maar daar komt nu verandering in. Hoewel in een eerder stadium werd gesproken over grote winkelketens, zal de benedenverdieping het nieuwe onderkomen worden van Kruidvat en Ici Paris. Naar verwachting zullen zij hier medio 2019 hun deuren gaan openen.

Een mevrouw op straat vreest voor een concurrentiestrijd. "Kruidvat vind ik nuttig want nu zitten ze veel te klein. Maar Ici Paris zit hier verderop in de straat, hiernaast zit Douglas en Rituals zit er tegenover."

Nadat vandaag de laatste 'sloopdag' plaatsvond, zal het pand volgende week worden opgesierd met nieuwe kozijnen.