Axxicom blijft passagiers met beperkte mobiliteit op Schiphol assisteren

SCHIPHOL - Axxicom Airport Caddy blijft ook de komende vier jaar passagiers met een beperkte mobiliteit van en naar de vliegtuigen van alle vliegtuigmaatschappijen vervoeren. Het bedrijf is onderdeel van Trigion en eerder vreesde de FNV nog voor ontslagen.

Directeur Airport Operations van Schiphol, Miriam Hoekstra, zegt elke reiziger de beste reiservaring te willen bieden.

"Het werk van de passagiersassistenten is daarin cruciaal. Zij zorgen dat passagiers op een prettige manier hun vlucht halen en met een positief gevoel verder reizen. Tegelijkertijd is dit een complexe dienstverlening en weten we dat we een aantal zaken kunnen verbeteren. Die verantwoordelijkheid nemen we ook", aldus de directeur tegen Luchtvaartnieuws.nl.

Overeenkomst

Axxicom won de Europese aanbesteding waardoor het bedrijf ook de komende jaren op Schiphol actief zal blijven. De nieuwe overeenkomst zal ingaan op 1 februari 2019 en heeft een looptijd van vier jaar. "We zijn heel blij dat Axxicom, met hun jarenlange ervaring, dit met ons gaat realiseren", zegt Hoekstra tot slot.