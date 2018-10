Jeugdig Jong Ajax verliest nipt van Jong PSV

EINDHOVEN - Een jeugdig Jong Ajax is er niet in geslaagd om de 'mini-topper' tegen Jong PSV te winnen. De ploeg van Micheal Reiziger, die door interlandverplichtingen liefst veertien spelers moest missen, verloor op de Herdgang met 2-1.

Met Vaclav Cerny in de basis begonnen de Ajacieden redelijk aan de wedstrijd. Er waren kansjes voor Leo Thethani, maar doelpunten vielen er in de eerste tien minuten nog niet. Na vijftien minuten voetbal was dat wel het geval. Ajax-aanvoerder Teun Bijleveld stond vrij en kreeg de bal op zo'n twintig meter van het doel af. De Ajacied verschalkte PSV-doelman Mike van de Meulenhof met een laag schot: 0-1.

Lang kon de ploeg van Reiziger echter niet van de voorsprong genieten. Kort nadat Bijleveld de 0-1 op het scorebord zette, kregen de Eindhovenaren een penalty. Dominik Kotarski werkte Matthias Verreth naar de grond, waarna PSV'er Pascal Lundqvist de gelijkmaker binnenschoot. Kansen op een nieuwe voorsprong voor de Amsterdammers waren er wel, maar onder andere Cerny had zijn vizier niet op scherp staan.

Lat

Na de thee was het PSV dat snel op voorsprong kwam. Via een snelle counter kwam de bal via Verreth bij Joël Piroe terecht, die de bal over Kotarski heen wipte en daarmee voor de 2-1 voorsprong tekende. Vanaf dat moment kregen beide ploegen mogelijkheden om de vierde treffer van de avond te noteren. Aan de kant van Ajax was het echter weer Cerny die verzuimde om de gelijkmaker binnen te schieten. Bovendien raakten Quinten Timber en Mitchel Bakker de lat, waardoor de wedstrijd een prooi werd voor de Eindhovenaren.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski; Dest (Aberkane/82), Solomons, Kemper, Bakker; Ter Heide (Taylor/70), Q. Timber, Bijleveld; Thethani (Brobbey/58), Pereira, Cerny

Opstelling Jong PSV: Van de Meulenhof; Wallenburg, Soulas, Abels, Kun; Rigo, Duarte, Lundqvist (Frey/40); Catic (Schoonbrood/78), Piroe (Hattu/90+4), Verreth