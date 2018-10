Gratis knipbeurt bij Hilversumse knipsalon voor minderbedeelden

HILVERSUM - Als je ieder dubbeltje moet omdraaien, dan ga je niet zo snel naar de kapper. Maar in het Sociaal Centrum Heelo in Hilversum heb je nu de Heelo Knipsalon. Hier kunnen minderbedeelden één keer per maand terecht voor een gratis knipbeurt.

Maya Bor zit te genieten. Ze vindt het heerlijk om verwend te worden. Ze moet van weinig rondkomen en heeft daardoor vaak geen geld over om naar de kapper te gaan. "Het scheelt mij toch dertig euro per maand, dat is heel wat", vertelt ze terwijl ze geknipt wordt. Voor Maya is het belangrijk om er goed en verzorgd uit te zien. "Als je haar maar goed zit. Dat heeft niet alleen een uiterlijk effect, maar ook innerlijk werkt dat heel erg."

"De meeste mensen die hier komen, gaan niet naar de kapper", vertelt intitiatiefnemer Sheela van der Voort. Ze kwam op het idee, omdat ze zelf in het verleden ook een periode gekend heeft waarin ze het financieel zwaar had. "De gratis knipbeurt is maar één dag per maand en dat is een kleine moeite. En voor deze mensen is het heel belangrijk."

Verwennen

Sheela vindt het belangrijk dat ze de klanten veel aandacht geeft. "Ze vinden het fijn om hun verhaal te kunnen doen, dat we echt de tijd nemen en naar ze luisteren en ze een beetje vertroetelen. Je ziet de mensen stralend de deur uit lopen en dat is waar je het voor doet."

Aan klanten heeft de Heelo Knipsalon geen gebrek. Hoewel de knipsalon pas voor de tweede keer open is, is ze vandaag al helemaal volgeboekt. Sheela krijgt in deze middag hulp van Jessica en Mandy. Maar ze is nog op zoek naar meer kappers die een dagje willen helpen. Deze kunnen zich aanmelden via de facebookgroep: Knip een dag, help een ander.