Gemeente ontkent miljoeneninvestering in circuit Zandvoort

AMSTERDAM - (AT5) De gemeente ontkent de verhalen over een Amsterdamse investering in het circuit van Zandvoort. Die zou bedoeld zijn om de Formule 1 terug te laten keren naar Nederland.

Amsterdam zou samen met andere partners een investering gaan doen van 65 miljoen euro. Dat meldde de in Zandvoort geboren vastgoedondernemer Erik de Vlieger afgelopen nacht op Twitter. Hij baseerde zich daarbij op een rapport Masterplan F1 Circuit Zandvoort.

Verschillende media namen het nieuwtje over. Waar het rapport precies vandaan kwam, blijft nog enigszins onduidelijk. En de tweet van De Vlieger is inmiddels verwijderd.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam spreekt het hele verhaal tegen. 'We gaan niet investeren', zegt ze vastbesloten.

Straatrace in Amsterdam

Amsterdam werd zelf eerder ook al als optie genoemd voor het Formule 1-circus. De Amerikaanse eigenaren zouden interesse hebben in een straatrace in de stad.

Ook toen reageerde de gemeente onverbiddelijk. Het college gaf aan dat een eventuele aanvraag onmiddellijk afgewezen zou worden.

'De gemeente is het er volledig mee eens dat een Formule1-race niet thuishoort in Amsterdam', was toen te lezen in een verklaring. 'Als er al een race zou moeten komen in de omgeving, dan ligt het circuit van Zandvoort meer voor de hand.'