Nog nooit werd deze octopus in Nederlandse wateren gefilmd, tot nu bij Callantsoog

CALLANTSOOG - Voor de kust van Callantsoog zijn voor het eerst in Nederland beelden gemaakt van de zeldzame kleine achtarmige octopus. Duiker Mark Barto was zaterdag in eerste instantie aan het duiken bij een oud scheepswrak dat acht kilometer van de Noord-Hollandse kust ligt, toen het zeedier ineens opdook.

Barto is hobbyduiker en was met een aantal collega's beelden aan het maken van een in 1912 gezonken schip. Omdat dit meestal spectaculaire beelden oplevert, had Barto zijn onderwatercamera mee. "Toen ik even van het schip wegzwom, zag ik op de bodem de octopus zitten. Ik was de enige die een camera bij zich had", vertelt hij aan NH Nieuws.

Barto besefte dat hij iets bijzonders meemaakte op de bodem van de Noordzee. "Ik heb weleens een octopus gezien in tropische gebieden, maar die schieten altijd meteen weg als je bij ze in de buurt komt. In de Nederlandse wateren hebben heb ik nog nóóit zo'n beest gezien. En ik kon hem nog van dichtbij filmen ook. Dit is waar je het voor doet. Kicken!", zegt een dolenthousiaste Barto.

Bekijk hieronder de beelden die door Barto zijn gemaakt

Unieke beelden

Auke-Florian Hiemstra, bioloog bij Naturalis, bevestigt tegenover Duikersgids.nl dat de beelden die door de duiker zijn gemaakt heel bijzonder zijn. "Er bestonden nog geen beelden van een achtarmige octopus in het Nederlandse deel van de Noordzee", aldus de bioloog tegen de website.