De Hoogovenbus vertelt het verhaal van Noord-Holland

VELSEN-NOORD - De Hoogovenbus als symbool van de economische wederopstandig na de Tweede Wereldoorlog. Zo ziet documentairemaker Pauline van Vliet de touringcars die vooral in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw door de provincie karden. "Het beeld is zó typerend voor Noord-Holland."

Het beeld van mannen die moe van het werk slapend in de bus op weg zijn naar huis, fascineert haar. Ze vindt ook de dat verhalen die er werden verteld, verzameld en bewaard moeten blijven. Daarom heeft ze ervoor gezorgd dat vanaf zaterdag aanstaande een weeklang op diverse plaatsen een bus komt te staan waar mensen hun verhaal kunnen vertellen. Ze hoopt dat zowel de mannen die werden vervoerd als de mensen die de bus dagelijks zagen passeren komen vertellen hoe ze dat hebben ervaren. En misschien zitten er wel mooie anekdotes bij.

Mooi salaris

In het tweede deel van de vorige eeuw had Hoogovens (tegenwoordig Tata Steel) grote behoefte aan personeel. Om ze te lokken, kregen ze een mooi salaris en goede sociale voorzieningen. Of dat nog niet genoeg was, werd het personeel bij één van de vele opstapplaatsen opgepikt en na de dienst weer afgezet.

"Er reden hele stoeten door Noord-Holland", weet Pauline uit onderzoek. "Als je wilde oversteken, moest je ervoor zorgen dat je dat ervóór had gedaan, anders moest je heel lang wachten."

Wil je weten waar en wanneer de 'verhalenbus' waar komt te staan, kijk dan op www.stichtingkist.nl.