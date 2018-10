Oud-profwielrenner Steven de Jongh lag urenlang in een ravijn

GROOTSCHERMER - De eerder in Spanje vermiste oud-profwielrenner Steven de Jongh is levend in een ravijn gevonden. Volgens zijn vrouw 'ademt hij en heeft hij een pols'. Hij werd sinds vanmorgen vermist, nadat hij was gaan fietsen in de buurt van Girona. Inmiddels zou De Jongh weer bij bewustzijn zijn gekomen in een ziekenhuis.

Een helikopter heeft De Jongh gevonden, meldt zijn vrouw Renee op Twitter. Over zijn toestand is verder niets bekend, behalve dan dat hij volgens zijn vrouw 'ademt en een pols heeft'. "More news later", schrijft ze erbij.

Volgens (wieler)journalist Edwin Winkels, woonachtig in Barcelona, is De Jongh weer bijgekomen in het ziekenhuis in Girona. Hij zou zo'n vijf uur 'in een soort ravijn langs de weg hebben gelegen', schrijft hij op Twitter. "Alles naar omstandigheden goed, schijnt."

Botbreuken

De NOS schrijft dat De Jongh mogelijk zou zijn aangereden en dat hij meerdere botbreuken heeft overgehouden aan de valpartij. Hij heeft urenlang in een ravijn gelegen voordat hij werd gevonden door de hulpdiensten.

Zijn vrouw plaatste eerder vanavond een oproep op Twitter. De Jongh, ploegleider van Trek-Segafredo, vertrok om 10.30 uur voor een fietstraining. Daarna was hij niet meer bereikbaar, zijn telefoon gaf geen signaal meer.

Carrière

De Jongh stopte in 2009 op 35-jarige leeftijd als wielrenner en ging als ploegleider bij Team Sky aan de slag. De sporter uit Grootschermer fietste voor TVM, Rabobank en Quick-Step. Zijn belangrijkste successen behaalde hij in Belgische eendagskoersen: in 2003 won hij de E3 Prijs, in 2004 en 2008 Kuurne-Brussel-Kuurne.