Geen blijvende schade voor oud-wielrenner Steven de Jongh na val in ravijn

GROOTSCHERMER - De eerder in Spanje vermiste oud-profwielrenner Steven de Jongh is levend in een ravijn gevonden nadat hij een paar uur vermist was. Inmiddels gaat het goed met de man uit Grootschermer, zegt zijn vrouw Renee Meijer op Twitter.

Meijer heeft met haar man gesproken, zegt ze op Twitter. "Het komt goed met hem. Hij heeft alleen ontzettende hoofdpijn, verder niets", schrijft ze.

Eerder op de dag deed de vrouw van de oud-wielrenner een oproep op Twitter, omdat ze al uren niets van haar man had gehoord. De Jongh, ploegleider van Trek-Segafredo, vertrok om 10.30 uur voor een fietstraining in de omgeving van het Spaanse Girona. Daarna was hij niet meer bereikbaar, zijn telefoon gaf geen signaal meer.

Aangereden

Een helikopter heeft De Jongh gevonden. Hij werd in een ravijn langs de weg gevonden, waar hij uren heeft gelegen. Of hij met zijn fiets uit de bocht is gevlogen, of mogelijk is aangereden, is nog niet duidelijk.

De NOS schrijft dat De Jongh zich niets meer van het incident kan herinneren. Scans hebben uitgewezen dat er geen blijvende schade zal zijn. Remsporen op het wegdek zouden mogelijk wijzen op een aanrijding, maar dat wordt nog onderzocht.

Carrière

De Jongh stopte in 2009 op 35-jarige leeftijd als wielrenner en ging als ploegleider bij Team Sky aan de slag. De sporter uit Grootschermer fietste voor TVM, Rabobank en Quick-Step. Zijn belangrijkste successen behaalde hij in Belgische eendagskoersen: in 2003 won hij de E3 Prijs, in 2004 en 2008 Kuurne-Brussel-Kuurne.