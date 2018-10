Mazraoui met blessure terug naar Amsterdam

AMSTERDAM - Noussair Mazraoui keert eerder terug naar Amsterdam dan gedacht. De rechtsachter van Ajax heeft liesklachten opgelopen tijdens zijn interlandperiode bij Marokko en keert terug naar Ajax om zich te laten behandelen.

Daarmee laat hij de wedstrijd van de Marokkanen tegen de Comoren schieten. Afgelopen weekend speelden De Leeuwen van de Atlas ook al tegen de Comoren. In de laatste minuut werd met 1-0 gewonnen door een benutte penalty. Mazraoui speelde niet. Hoe ernstig de blessure is, is niet bekend.

Schöne

Ook Lasse Schöne is al teruggekeerd naar Amsterdam. Afgelopen zaterdag stond de Deen nog in de basis tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Ierland (0-0). Dinsdagavond staat er voor Denemarken een oefenwedstrijd tegen Oostenrijk op het programma. Aangezien de belangen voor die wedstrijd niet groot zijn, krijgt Schöne vrijaf en mag hij terugkeren naar Nederland.

Eerder keerde Carel Eiting al voortijdig terug bij Jong Oranje vandaan.