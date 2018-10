Vriendinnen halen bijna 1.200 handtekeningen op voor terugkeer buslijn 150

SCHAGEN - Eva Langedijk uit Waarland overhandigde vandaag zo'n 1.200 handtekeningen aan de gemeente Schagen. Met deze actie hoopt ze dat de gemeente druk zal uitoefenen op provincie Noord-Holland en busmaatschappij Connexxion, zodat de buslijn tussen Schagen en Alkmaar terugkeert.

Overvolle buurtbussen, niet meer mee kunnen, nog een uur wachten, te laat op school, te laat thuis; Eva Langedijk uit Waarland en haar vriendinnen Joke en Nanda zijn het zat. Met een online petitie willen ze de buslijn 150 die Connexxion afgelopen zomer schrapte, weer terug. "Scholieren, werkende mensen en ouderen zijn de dupe. Het is niet eerlijk van Connexxion," vertelt Nanda Wever aan NH Nieuws.

Kaalslag

Wethouder Hans Heddes van de gemeente Schagen is blij met de petitie. Hij zal de handtekeningen doorgeven aan de provincie en Connexxion. "Wat Connexxion heeft geregeld, klopt niet. We hebben heel veel ontevreden mensen en zij zijn een goed wapen in de strijd tegen deze kaalslag."

Lees ook: Ellende met buurtbussen na schrappen lijn 150

De wethouder benadrukt dat het allemaal om geld gaat: "Maar we moeten blijven strijden voor de verbindingen in onze mooie gemeente." De vriendinnen houden hoop. Eva: "Ik hoop dat bus 150 terugkeert, al zou het alleen maar in de spits zijn."

Of de vriendinnen met de bus weer terug gaan naar Waarland? "Hahaha, nee, met de auto."