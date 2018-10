Deel dit artikel:













Euforie in huize Knip na overwinning Nederlandse volleybaldames Foto: NH

ENKHUIZEN - Wim Knip is apetrots op zijn dochter Kirstin. Na een zenuwslopende wedstrijd tegen Amerika, is ze met het Nederlandse team door naar de halve finale van het WK Volleybal. "Ik ben op al mijn kinderen trots. Maar als ik mijn kind dan zie spelen in Japan, dan is dat wel iets bijzonders."

De ouders van Kirstin worden op straat aangesproken vanwege hun talentvolle dochter. "Ja dan krijg ik te horen: 'ik heb het gezien hoor.' En dan denk ik: 'oh, kijk jij ook dan?'. Dat is wel heel leuk hoor." Enkhuizen leeft mee met de familie Knip en met de volleybaldames die vandaag geschiedenis schreven met hun zege op Amerika. Een medaille is binnen handbereik denkt Wim. "Ze zijn mentaal heel sterk, dat hebben we kunnen zien. Het zou mij zeker niet verbazen als ze nu ook echt verder komen." Teleurstelling

Kirstin werd halverwege de wedstrijd gewisseld door haar coach. Dat viel haar zwaar, omdat ze naar eigen idee goed speelde. Haar vader, die zelf vroeger ook op het hoogste niveau heeft gespeeld, snapt de keuze wel. Lees ook: Volleybalvrouwen voor eerst in historie in halve finale WK "Soms moet je wat doen om het tij te keren en het heeft gewerkt. Hij heeft de juiste keuze gemaakt. En dan is dit voor Kirstin natuurlijk teleurstellend, maar dat hoort ook bij topsport. Vrijdag gaan we er weer tegenaan en daar kijken we naar uit." 💬 Whatsapp ons!

