Verdachte Hema-branden Beverwijk na anderhalf jaar vrijgesproken Foto: ANP/NH Nieuws

BEVERWIJK - De 24-jarige man die vorig jaar mei is aangehouden als verdachte voor het opzettelijk aansteken van twee branden in de Hema in Beverwijk, is vrijgesproken. De rechtbank heeft in een verklaring uitgelegd dat er onvoldoende bewijs is om hem langer op te sluiten.

Op 13 mei 2017 ontstond twee keer brand in het pand aan de Breestraat, zowel 's morgens vroeg als rond middernacht brak brand uit in een ruimte boven de Hema. De brandweer wist het vuur beide keren snel te blussen en te voorkomen dat er gewonden vielen. Lees ook: Hema Beverwijk herrijst uit de as: "Ons 'huis' was gewoon verbrand" Na een grootschalig onderzoek werd de toen 22-jarige verdachte aangehouden. Hij werd ervan beschuldigd kortsluiting te hebben veroorzaakt in het kantoor op de eerste verdieping. Tevens zou hij op dezelfde verdieping een of meerdere brandhaarden hebben gemaakt. Heropende Hema

Bijna tien maanden na de fatale branden, in februari van dit jaar, opende de Hema haar deuren weer. De vestigingsmanager keek toen terug op een bewogen jaar. "We zijn een familie, en ons huis was gewoon verbrand. Dat heeft een behoorlijke impact op iedereen, je mist opeens de collega's waar je dagelijks mee werkt", aldus Buis tegen NH Nieuws. Bekijk hieronder de video die NH Nieuws toen heeft gemaakt Vandaag heeft de rechtbank besloten dat, na schade-onderzoek van een deskundige, er geen concrete oorzaak aan het ontstaan van de brand kan worden gegeven. Hierdoor is het niet bewezen dat de verdachte ook daadwerkelijk schuldig is aan de branden en wordt hij vrijgesproken. De man heeft bijna anderhalf jaar vastgezeten als verdachte. Lees ook: Brand bij Hema Beverwijk De schadevergoeding van 520.000 euro die door de Hema wegens 'materiele schade' aan de man was opgelegd, wordt ook kwijtgescholden.