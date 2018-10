Oma krijgt eerste rijles voor 80ste verjaardag: "Ik hou wel van gekkigheid"

DEN HELDER - Oma Marina de Boer uit Den Helder heeft voor haar 80ste verjaardag een wel heel bijzonder cadeau gekregen. Ze mag namelijk voor het eerst in haar leven gaan rijlessen. Zo'n eerste ritje kan best spannend zijn, maar Oma De Boer is niet snel nerveus te krijgen.

Tijdens het wachten op de rijschoolhouder zit mevrouw De Boer rustig op de Bank. "Lekker op ons gemakje hoor." Kleindochter Francisca kwam met het plan. "Het kwam ineens op als poepen, zeggen ze dan. Ja, ik moest wat leuks verzinnen en dacht: 'een autoritje, dat is leuk'."

Oma Marina was dus niet nerveus, maar het nieuws dat de auto geen automaat was, deed haar toch even fronzen. "Ik had veel liever gehad dat ik alleen maar hoefde te sturen. Nou ja, de leraar moet maar schakelen voor me", zegt ze lachend.

Eerste rondje in de wijk

Toen de lesauto voorreed, stapte mevrouw De Boer moedig achter het stuur. Na wat korte instructies van leraar Arnoud, reed ze haar eerste blokje door de wijk. "Ik vond het wel eng", vertelde ze. Heel lang duurde die angst niet, want niet veel later trapte weer vol het paspedaal in.