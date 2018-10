Deel grasland natuurgebied Zanderij Crailoo in fases afgegraven

NOORD-HOLLAND - Een deel van de graslanden van natuurgebied Zanderij Crailoo in het Goois Natuurreservaat wordt in fases afgegraven. Dit wordt gedaan om een grotere diversiteit aan bijzondere plantensoorten te stimuleren, meldt het natuurreservaat.

Met dit natuurontwikkelingsproject was het reservaat twintig jaar geleden al begonnen. Daarbij zijn waterpartijen en enkele laag gelegen 'eilanden' aangelegd. "De natuurkwaliteit blijft echter achter bij onze verwachtingen", aldus het Goois Natuurreservaat. "Op de oeverzones en op de eilanden komen bijzondere plantensoorten voor maar nog niet op de eromheen liggende graslanden."

Het reservaat meent dat op deze graslanden wel bijzondere planten kunnen groeien. Daarom wordt van oktober 2018 tot maart 2019 een deel van het land in fases afgegraven om de groei te stimuleren.

Vlonderpad toe aan vervanging

Als onderdeel van de wandelroute het Heijmanspad ligt in het gebied een vlonderpad. Dat is aan vervanging toe en werd vorige jaar om veiligheidsredenen al deels afgesloten voor publiek. Het pad wordt opgeknapt, ingekort en voor een deel verlegd. Zodra dit klaar is, zal het zo snel mogelijk opengaan voor het publiek.

Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde dieren als de ringslang. Ook zullen voor de veiligheid delen van de Zanderij tijdelijk worden afgesloten.

De Zanderij Crailoo is tot in de jaren 60 van de vorige week gebruikt voor de zandwinning en daarna voor de veehouderij.