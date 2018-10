Deel dit artikel:













Moeras Oostvaardersplassen krijgt reset

LELYSTAD - Eindelijk is het zover en komt er een moerasreset in de Oostvaardersplassen. Er is begonnen met het droogleggen van het moerasgebied. Door de hoogte van de stuw aan te passen, loopt de grote plas van het moerasgedeelte niet meer vol met regenwater.

Door deze maatregelen zal het westelijk deel van het moerasgebied in de loop van de komende jaren droogvallen. Daarna moet de plas weer vollopen. Het gehele proces duurt ten minste 4 jaar. Vitaler rietmoeras

Afgelopen jaren is er veel open water ontstaan in de Oostvaardersplassen. Daardoor heeft het riet zich niet kunnen verjongen. Rietland is nodig als broed- en voedgebied voor een groot aantal moerasvogels. De nieuwe start moet zorgen voor een groter, vitaler rietmoeras. Op de middellange termijn van 15 tot 20 jaar komt er naar verwachting 500 hectare rietmoeras bij. Peil verder verlagen

Hoe de moerasreset precies gaat verlopen is nu niet te voorspellen. Daarom wordt het 'met de hand aan de kraan' uitgevoerd. Door de droge zomer van 2018 wordt tot de zomer van 2019 het huidige waterpeil behouden. Vanaf het najaar van 2019 wordt het peil verder verlaagd door water in het Markermeer te pompen. Daarbij wordt goed gekeken naar de waterkwaliteit. In de zomer van 2020 daalt het peil nog verder door verdamping. Het is de bedoeling het waterpeil vanaf september 2021 geleidelijk te verhogen tot het voorjaar van 2022. Tegen die tijd moet het riet zich ook weer verjongd hebben.